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Главная » Мир » Путин не будет тренером футбольной сборной России

Путин не будет тренером футбольной сборной России

Путин не будет тренером футбольной сборной России
Фото из открытых источников

Президент РФ надеется, что "ребята будут стараться"

04.08.17 44
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Президент РФ Владимир Путин обсудил перспективы сборной России по футболу на чемпионате мира в 2018 году с главой муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадимом Семеновым, который пригласил главу государства на 100-летие города.

Об этом сообщают российские СМИ.

Путин спросил Семенова, как, по его мнению, российская сборная сыграет на чемпионате в 2018 году.

"Честно? Плохо!" – сказал глава муниципального образования, отметив, что "российские футболисты заиграют, только если тренером станет сам Путин".

"Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеяться на то, что ребята будут стараться", – сказал президент РФ.

Напомним, Путин пообещал бурятам подумать о выдвижении на новый срок.

 

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