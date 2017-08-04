Путин не будет тренером футбольной сборной России

Президент РФ Владимир Путин обсудил перспективы сборной России по футболу на чемпионате мира в 2018 году с главой муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадимом Семеновым, который пригласил главу государства на 100-летие города.

Об этом сообщают российские СМИ.

Путин спросил Семенова, как, по его мнению, российская сборная сыграет на чемпионате в 2018 году.

"Честно? Плохо!" – сказал глава муниципального образования, отметив, что "российские футболисты заиграют, только если тренером станет сам Путин".

"Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеяться на то, что ребята будут стараться", – сказал президент РФ.

Напомним, Путин пообещал бурятам подумать о выдвижении на новый срок.