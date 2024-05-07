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Мир Российско-украинская война

Стивена Кинга раскритиковали за предложение устроить поединок Зеленского и Путина (скриншоты)

Стивен Кинг
Фото: X (Twitter) | Стивен Кинг

Владелец соцсети Х Илон Маск, в свою очередь, считает недооцененным индивидуальный поединок как способ выявить победителя в войне.

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Писатель Стивен Кинг предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главе Кремля Владимиру Путину прекратить убивать людей и уладить разногласия в индивидуальном поединке. Пост опубликован в соцсети X.

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Пост Стивена Кинга

В публикации Кинга говорится, что "Путину и Зеленскому следует прекратить убивать людей" и уладить разногласия в очном поединке, при этом зрители бы платили за просмотры. Кинг выразил уверенность в том, что Зеленский выйдет победителем в таком бою.

Многим публикация понравилась, другим же такой подход не пришелся по душе.

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Идею Кинга поддержали некоторые

"Мы защищаем себя, как можно ставить нас на один уровень? Умилительно", — написал Макс Обущенко.

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Пользователю не понравился пост Кинга

"Думал, что это пародийный пост. Я в замешательстве. Столько постов в поддержку Украины, а теперь это?" — написал другой пользователь.

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Пост Кинга

Некоторые высказались о том, что война не развлечение, а кто-то напомнил Кингу об успехах Путина в восточных единоборствах и о том, что у Зеленский не служил в армии.

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Автор комментария считает, что Зеленский все же на это не обидится

Еще один пользователь предложил провести поединок Стивена Кинга с Дональдом Трампом.

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Стивену Кингу предложили выйти на ринг с Дональдом Трампом

Владелец соцсети Х Илон Маск, в свою очередь, поддержал идею словами о том, что способ определения победителя в войне путем индивидуального поединка очень недооценен.

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Илон Маск поддержал Стивена Кинга

Напомним, что в апреле Стивен Кинг высказывался с критикой в адрес республиканцев, которые не спешили с одобрением военной поддержки для Украины. По его словам, Владимиру Путину, наблюдавшему за происходящим в американском Конгрессе, нужно было себя ущипнуть, чтобы убедиться, что это происходит наяву.

Также сообщалось, что в феврале Кинг писал о том, что связи Трампа с Путиным хорошо известны. И что, по его словам, 45-й президент предает американский образ жизни, за который умирали солдаты.