В американском городе Кервилл, штат Техас, обнаружили теленка, окрас морды которого напоминает сценический образ фронтмена рок-группы Kiss Джина Симмонса.
На необычное сходство обратило внимание издание The Sun, которое цитируют мировые СМИ.
Теленок по кличке Джини родился на одном из местных ранчо 28 июля.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На службу в латвийской полиции заступил воробей
Фотографию животного с высунутым языком опубликовали на странице туристического агентства Hill Country Visitor в Facebook.
Напомним, Винни Пух в Китае стал персоной нон-грата.