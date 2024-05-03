Владельцы животных опубликовали жуткие снимки, на которых домашние кошки и собаки их пугали (фото)

От черной кошки, которая, судя по всему, упражняется в колдовстве, до хомяка, заснувшего на тренажере, — все эти животные не на шутку испугали своих хозяев.

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В некоторых случаях поведение животных может показаться совсем уж странным. Жители США и Европы поделились личными примерами, когда кошки, собаки и другие животные вселяли в них страх.

От черной кошки, которая, судя по всему, упражняется в колдовстве, до хомяка, чей сон был настолько глубоким, что хозяин думал, что он мертв — все эти животные очень испугали своих хозяев.

WackoJaco собрал одни из самых необычных и пугающих фотографий животных.

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