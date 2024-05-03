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Власники тварин опублікували моторошні знімки, на яких домашні кішки і собаки їх лякали (фото)

Кішка налякала власників
Фото: WackoJaco | Кішка налякала власників

Від чорної кішки, яка, судячи з усього, вправляється в чаклунстві, до хом'яка, який заснув на тренажері, — всі ці тварини не на жарт налякали своїх господарів.

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Багато хто вважає своїх вихованців членами сім'ї, але часом зрозуміти їхню поведінку буває досить важко. Про це розповів фотограф WackoJaco.

У деяких випадках поведінка тварин може здатися зовсім вже дивною. Жителі США і Європи поділилися особистими прикладами, коли кішки, собаки та інші тварини вселяли в них страх.

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Власник кішки сфотографував її стоячою над запаленою свічкою, ніби під час якогось ритуалу

Від чорної кішки, яка, судячи з усього, вправляється в чаклунстві, до хом'яка, чий сон був настільки глибоким, що господар думав, що він мертвий, — всі ці тварини дуже налякали своїх господарів.

WackoJaco зібрав одні з найнезвичайніших і найстрашніших фотографій тварин.

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Хом'як заснув на колесі для вправ і налякав власника

Нагадаємо, що минулого місяця у США жираф зіштовхнув зі сходів працівника зоопарку, чоловік надалі опинився в реанімаційному відділенні.

Також повідомлялося, що в Китаї злісні панди напали на доглядачку зоопарку.