Власники тварин опублікували моторошні знімки, на яких домашні кішки і собаки їх лякали (фото)
Від чорної кішки, яка, судячи з усього, вправляється в чаклунстві, до хом'яка, який заснув на тренажері, — всі ці тварини не на жарт налякали своїх господарів.
Багато хто вважає своїх вихованців членами сім'ї, але часом зрозуміти їхню поведінку буває досить важко. Про це розповів фотограф WackoJaco.
У деяких випадках поведінка тварин може здатися зовсім вже дивною. Жителі США і Європи поділилися особистими прикладами, коли кішки, собаки та інші тварини вселяли в них страх.
Від чорної кішки, яка, судячи з усього, вправляється в чаклунстві, до хом'яка, чий сон був настільки глибоким, що господар думав, що він мертвий, — всі ці тварини дуже налякали своїх господарів.
WackoJaco зібрав одні з найнезвичайніших і найстрашніших фотографій тварин.
Нагадаємо, що минулого місяця у США жираф зіштовхнув зі сходів працівника зоопарку, чоловік надалі опинився в реанімаційному відділенні.
Також повідомлялося, що в Китаї злісні панди напали на доглядачку зоопарку.