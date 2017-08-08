Хакеры взломали государственные сайты Венесуэлы

Атакующие призвали людей выйти на улицы в знак протеста против действий правительства Николаса Мадуро

Ряд сайтов венесуэльских органов власти и ведомств подвергся взлому. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство EFE.

Хакерской группировке "Двоичные стражи" удалось, в частности, взломать интернет-ресурсы Верховного суда Венесуэлы, Национальной ассамблеи (парламента) и Национального избирательного совета.

Как утверждают в своем Twitter киберпреступники, им удалось получить доступ и к сайтам администрации президента, вооруженных сил республики, полиции, мэрии Каракаса и других госструктур. В настоящее время часть из них не работает.

Парламент Венесуэлы, большинство в котором принадлежит оппозиции, в своем Twitter подтвердил, что его сайт был взломан.

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На копии веб-страницы Национального избирательного совета, сохраненной в кэше Google, размещен видеоролик с монологом Чарли Чаплина из фильма "Великий диктатор", а также призыв поддержать организаторов нападения на военную базу в венесуэльском городе Валенсия и выйти на улицы в знак протеста против действий правительства Николаса Мадуро.