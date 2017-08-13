Сегодня - Международный день левши

Среди населения, по разным оценкам, - от 7 до 17% леворуких

Международный день левши основан в 1992 году по инициативе Британского клуба левшей.

Массовое движение левшей началось в 1980 году с митингов в США в защиту уволенного полицейского Франклина Винборна. Он, как левша, носил кобуру слева, тогда как, по уставу, должен был носить ее справа.

День левши призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются леворукие люди в праворуком мире - переобучение левшей (учителями или родителями) писать правой рукой, что ведет к психологическим травмам, привлечение внимания производителей бытовых товаров, дизайнеров - к необходимости учитывать удобства левшей.

Среди населения, по разным оценкам, встречается от 7 до 17% леворуких. В некоторых видах деятельности левши имеют определенные преимущества. Например, в игре на музыкальных инструментах, в спорте - футболе, боксе, теннисе, фехтовании.

Среди леворуких много выдающихся личностей: Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Никколо Паганини, Моцарт, Людвиг Бетховен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Чарли Чаплин, Фридрих Ницше, Степан Бандера.

Также среди левшей много наших современников: Билл Гейтс, Пол Маккартни, Вуди Ален, Барак Обама, Билл Клинтон, Милла Йовович, Олег Блохин, Святослав Вакарчук.