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Главная » Мир » Вторая по величине авиакомпания Германии объявила о банкротстве
Вторая по величине авиакомпания Германии объявила о банкротстве
Фото из открытых источников

Вторая по величине авиакомпания Германии объявила о банкротстве

Сейчас ведутся переговоры с Lufthansa и другими акционерами компании о распродаже активов Air Berlin

15.08.17 400
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Вторая по величине немецкая авиакомпания Air Berlin начинает процедуру банкротства. Об этом объявило руководство авиакомпании, передает Европейская правда со ссылкой на Deutsche Welle.

Процедуру банкротства решили начать после того, как ее основной акционер Etihad Airways объявил о прекращении финансирования Air Berlin.

В компании отметили, что с началом процедуры банкротства авиаперевозки будут продолжаться благодаря кредиту от правительства Германии в размере 150 млн евро.

Сейчас ведутся переговоры с Lufthansa и другими акционерами компании о распродаже активов Air Berlin.

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Авиакомпания Air Berlin годами страдает от дефицита. В 2016 году она понесла убытки в размере 780 млн евро. Положение компании ухудшилось в конце марта с переходом на летний график. Рейсы часто отменяли, а самолеты курсировали с опозданием.

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