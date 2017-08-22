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Главная » Мир » В США столкнулись поезда

В США столкнулись поезда

В США столкнулись поезда
Иллюстративное фото

Пострадали 42 человека

22.08.17 15
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В США возле Филадельфии (штат Пенсильвания) высокоскоростной поезд врезался в пустой поезд.

В результате происшествия 42 человека получили ранения.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя службы транспорта Юго-Восточной Пенсильвании (SEPTA), передает "Укринформ".

"Инцидент произошел после полуночи на транспортном терминале в Аппер-Дерби, Пенсильвания, расположенном примерно в 30 минутах езды на запад от Филадельфии", - говорится в сообщении.

По словам представителя SEPTA, в результате инцидента по меньшей мере 42 человека, в том числе машинист поезда, получили травмы, которые не представляют опасности для жизни.

Впрочем, как заявил мэр Аппер-Дерби Николас Микоцци, у четырех человек травмы серьезные. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

На месте инцидента находятся сотрудники полиции, медики и персонал операций по безопасности.

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