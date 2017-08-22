В США столкнулись поезда

В США возле Филадельфии (штат Пенсильвания) высокоскоростной поезд врезался в пустой поезд.
В результате происшествия 42 человека получили ранения.
Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя службы транспорта Юго-Восточной Пенсильвании (SEPTA), передает "Укринформ".
"Инцидент произошел после полуночи на транспортном терминале в Аппер-Дерби, Пенсильвания, расположенном примерно в 30 минутах езды на запад от Филадельфии", - говорится в сообщении.
По словам представителя SEPTA, в результате инцидента по меньшей мере 42 человека, в том числе машинист поезда, получили травмы, которые не представляют опасности для жизни.
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Впрочем, как заявил мэр Аппер-Дерби Николас Микоцци, у четырех человек травмы серьезные. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
На месте инцидента находятся сотрудники полиции, медики и персонал операций по безопасности.