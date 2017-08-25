Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В паспортах Канады появилась графа "третий пол"

В паспортах Канады появилась графа "третий пол"

В паспортах Канады появилась графа "третий пол"
Фото: evroportal.ru

Это еще один шаг к достижению равенства для всех канадцев, независимо от их гендерной идентичности или выражения

25.08.17 82
100

Канада приняла решение официально разрешить указывать во всех документах, кроме мужского и женского, еще и третий пол. Об этом заявил министр иммиграции Канады Ахмед Хусен, передает Укринформ.

"Все канадцы должны иметь возможность безопасно быть тем, кем они есть, жить согласно гендерной идентичности и выражать свой гендер по собственному желанию. Вводя пол "Х" в государственных документах, мы делаем важный шаг к достижению равенства для всех канадцев, независимо от их гендерной идентичности или выражения", - сказал Хусен.

В его ведомстве добавили, что уже с конца августа министерство иммиграции станет первым государственным органом, который позволит вносить в документы поправку с указанием пола "Х", то есть неопределенно. Со временем новые правила будут распространены на все государственные агентства и департаменты.

Напомним, ранее Канада уже позволила заявителям-иностранцам указывать третий пол в иммиграционных документах, которые называются электронной авторизацией путешественников (eTA). 24 августа 2017 года же это решение было расширено на все канадские документы.

Обещание ввести на федеральном уровне идентификационных документов, где помимо мужского и женского, будет еще и третий пол Джастин Трюдо сделал еще летом. Вскоре после этого самая населенная провинция страны – Онтарио – тоже пообещала разрешить указывать в водительских правах третий пол.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В Ливане отменили закон, освобождающий насильников от наказанияМощности для изготовления загранпаспортов будут увеличены вдвоеВ Ванкувере автобус въехал в толпу, задавил пешехода

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 5646
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 6588
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2615
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 3281
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 2950
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2767
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 3657
  1. Путин встретился с Медведчуком в Крыму, - СМИ 2139 / 2509
  2. Поверить в себя. Свобода начинается не с революции 1683 / 1850
  3. Цены на арбузы в Украине достигли исторического максимума 1539 / 10672
  4. Стали известны новые подробности взрыва возле Кабмина 1163 / 1302
  5. В сети появилось видео с места взрыва возле Кабмина в Киеве 1085 / 1245
  6. В Киеве пытались "минировать" Майдан Незалежности 954 / 1061
  7. Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом 935 / 1151
  1. Поверить в себя. Свобода начинается не с революции 42 / 1850
  2. Крымчане поздравили украинцев с Днем Независимости стихом Симоненко 9 / 963
  3. Взрывоопасный гибрид. Чем закончится предлагаемая Минздравом реформа медицины 8 / 2828
  4. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 4 / 2767
  5. Путин встретился с Медведчуком в Крыму, - СМИ 4 / 2509
  6. 26 лет спустя. Гид по победам и поражениям в новейшей истории Украины 4 / 387
  7. Стало известно, как будут работать столичные медучреждения в День Независимости 3 / 380
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.