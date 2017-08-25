В паспортах Канады появилась графа "третий пол"

Это еще один шаг к достижению равенства для всех канадцев, независимо от их гендерной идентичности или выражения

Канада приняла решение официально разрешить указывать во всех документах, кроме мужского и женского, еще и третий пол. Об этом заявил министр иммиграции Канады Ахмед Хусен, передает Укринформ.

"Все канадцы должны иметь возможность безопасно быть тем, кем они есть, жить согласно гендерной идентичности и выражать свой гендер по собственному желанию. Вводя пол "Х" в государственных документах, мы делаем важный шаг к достижению равенства для всех канадцев, независимо от их гендерной идентичности или выражения", - сказал Хусен.

В его ведомстве добавили, что уже с конца августа министерство иммиграции станет первым государственным органом, который позволит вносить в документы поправку с указанием пола "Х", то есть неопределенно. Со временем новые правила будут распространены на все государственные агентства и департаменты.

Напомним, ранее Канада уже позволила заявителям-иностранцам указывать третий пол в иммиграционных документах, которые называются электронной авторизацией путешественников (eTA). 24 августа 2017 года же это решение было расширено на все канадские документы.

Обещание ввести на федеральном уровне идентификационных документов, где помимо мужского и женского, будет еще и третий пол Джастин Трюдо сделал еще летом. Вскоре после этого самая населенная провинция страны – Онтарио – тоже пообещала разрешить указывать в водительских правах третий пол.