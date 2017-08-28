Разведслужбы Италии могли заплатить торговцам людьми $5 млн для сдерживания мигрантов

Италию подозревают в том, что она заплатила $5 млн ливийским торговцам живым товаром, чтобы остановить на месяц переправку ими мигрантов через Средиземное море. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Times.

Такая информация поступила от информационного агентства Middle East Eye, которое ссылается на ливийские источники.

Как отмечает The Times, эти данные также совпадают с 86-процентным падением количества спасенных мигрантов, отправляющихся из Ливии в этом месяце, до 3000 человек, по сравнению с более 21 тыс. человек за тот же период прошлого года.

В публикации Middle East Eye говорится, что разведывательные службы заплатили торговцам людьми $5 млн. Также упоминается о встрече в Сабрате, что к западу от Триполи, между итальянскими шпионами и членами группировки Анаса Даббаши, которая, как считается, участвует в торговле людьми.

Сообщается, что глава группы Ахмед Даббаши якобы обратился к итальянцам с просьбой об ангаре для его штаб-квартиры в обмен на прекращение торговли людьми.

В публикации отмечается, что торговцы людьми планируют восстановить бизнес через месяц, используя деревянные лодки вместо надувных.

Публикация появилась перед проведением ключевой встречи в Париже между лидерами ЕС и Африки по вопросу сокращению потока мигрантов.

The Times сообщает, что пресс-секретарь итальянских спецслужб отказался комментировать информацию о выплате торговцам людьми $5 млн.

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Напомним, глава МИД Италии Анжелино Альфано заявил, что Италия не способна сама справиться с кризисом мигрантов и чувствует себя покинутой Европой. Альфано отметил неспособность европейских правительств договориться по поводу честного распределения беженцев.