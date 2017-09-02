Американцам придется раскошелится на Обаму

На содержание бывшего главы Белого дома будет потрачено больше, чем на предыдущих президентов

Содержание экс-президента США Барака Обамы в 2018 году обойдется американским налогоплательщикам в 1,15 миллиона долларов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Washington Times.

Как сообщает газета, на содержание Обамы будет потрачено больше, чем на предыдущих президентов.

Отмечается, что за содержание Джорджа Буша-старшего американцы заплатят 942 тысяч долларов, а Джимми Картера - 456 тысяч долларов.

Данные выплаты осуществляются в соответствии с законом, принятым еще в 1950-х годах. В них входят пенсии экс-президентов, а также обеспечение офиса и связи.

Содержание охраны экс-лидеров США не входит в эти расходы. Вероятно, безопасность президентов обходится в десятки миллионов долларов.

Напомним, Обама хочет аккуратно вернуться в политику.