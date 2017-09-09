Социальные программы для беженцев в ФРГ могут уравнять с другими странами ЕС

Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер заявил, что социальные программы для соискателей убежища в Германии нужно уравнять с теми, которые действуют в других странах ЕС.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Томас де Мезьер назвал нынешние выплаты в ФРГ "слишком щедрыми".

При этом он признал, что стоимость жизни в Германии выше, чем во многих странах ЕС, например, в Румынии. Поэтому не исключил введения в некоторых странах "определенных доплат" к пособиям для соискателей убежища в рамках уравнивания социальных программ для мигрантов в масштабах всего Евросоюза.

Кроме того, глава германского МВД также высказался за введение единых стандартов в ЕС в таких сферах как процедура рассмотрения ходатайств об убежище и правовая защита на случай отказа в убежище. Он констатировал, что в Германии слишком многие мигранты, которым отказано в статусе беженцев, обращаются в суд.

"У нас отвергнутые соискатели убежища могут значительно дольше, чем в других странах ЕС, затягивать свою депортацию благодаря различным юридическим процедурам. Здесь также необходимо уравнивание стандартов", - подчеркнул Томас де Мезьер.

Напомним, в Австрии также предложили в 1,5 раза сократить выплаты мигрантам.