Польша близка к правде о Смоленской катастрофе, – Качиньский

Польша близка к правде о Смоленской авиакатастрофе, в которой погибли 96 человек. Об этом заявил лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский на ежемесячной демонстрации в память о Лехе Качиньском и 95 других жертв авиакатастрофы 2010 года в Смоленске, передает Европейская правда со ссылкой на Polskie Radio.

Он сказал, что ежемесячные марши "привели нас ближе к моменту, когда памятники будут установлены, когда правда будет открыта".

Россия отказалась от соглашения об установлении памятника жертвам катастрофы в Смоленске, заявив, что он слишком большой, несмотря на то, что ранее она согласилась на проект.

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Ранее сообщалось, что заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий вручил послу РФ Сергею Андрееву дипломатическую ноту и выразил обеспокоенность в связи с осложненным доступом к месту Смоленской катастрофы.

Напомним, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.

В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

Эксгумацию жертв Смоленской катастрофы польские власти проводят с конца 2016 года. До конца этого года прокуратура планирует эксгумировать и провести детальное исследование останков 46 жертв.