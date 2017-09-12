Тропический ураган "Ирма" насчитывает уже около 40 жертв.
При этом, на штат Джорджия он надвигается заметно ослабленным.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Associated Press.
Ураган ослаб вечером в понедельник, 11 сентября, - от тропического шторма до тропической депрессии.
Скорость ветра в зоне бедствия уменьшилась до 55 километров в час. Метеорологи ожидают окончательное прекращение урагана вечером 12 сентября.
Однако в Южной Каролине объявили штормовое предупреждение, поскольку "Ирма" до сих пор вызывает сильные ливни.
Напомним, Де Ниро пообещал восстановить разрушенный ураганом Барбуду.