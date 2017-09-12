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Главная » Мир » Видео От "Ирмы" погибли уже 40 человек

Видео От "Ирмы" погибли уже 40 человек

<span class="label red">Видео</span> От "Ирмы" погибли уже 40 человек
Фото: АР

Метеорологи ожидают окончательного прекращения действия урагана вечером 12 сентября

12.09.17 16
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Тропический ураган "Ирма" насчитывает уже около 40 жертв.

При этом, на штат Джорджия он  надвигается заметно ослабленным.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Associated Press.

Ураган ослаб вечером в понедельник, 11 сентября, - от тропического шторма до тропической депрессии.

Скорость ветра в зоне бедствия уменьшилась до 55 километров в час. Метеорологи ожидают окончательное прекращение урагана вечером 12 сентября.

Однако в Южной Каролине объявили штормовое предупреждение, поскольку "Ирма" до сих пор вызывает сильные ливни.

Напомним, Де Ниро пообещал восстановить разрушенный ураганом Барбуду.

 

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