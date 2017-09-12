В Латвии могут предоставлять гражданство детям неграждан

Изменения будут касаться от 50 до 80 новорожденных в год

Президент Латвии Раймондс Вейонис передал на рассмотрение Сейма законопроект об автоматическом предоставлении гражданства страны детям неграждан, родившимся на территории республики.

Об этом во вторник, 12 сентября, сообщают европейские СМИ со ссылкой на портал Mixnews.

Законопроект предусматривает отказ от предоставления статуса негражданина детям неграждан, которые родятся в Латвии после 1 июня 2018 года — им предоставят гражданство республики. Изменения будут касаться от 50 до 80 новорожденных в год. В 2016 году статус негражданина получили 52 ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Латвии директора школы оштрафовали за использование русского языка

В аннотации к документу говорится, что его принятие будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности общества.

Отметим, неграждане — жители Латвии, не имеющие ни гражданства республики, ни гражданства других государств. Большую часть этой группы составляют этнические русские. Всего в стране проживает около 300 тысяч неграждан.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония призвали не называть их "бывшими республиками СССР".