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Главная » Мир » В Италии семейная пара и ребенок провалились в кратер вулкана

В Италии семейная пара и ребенок провалились в кратер вулкана

В Италии семейная пара и ребенок провалились в кратер вулкана
Фото: EPA

Родители и 11-летний мальчик задохнулись от ядовитых газов

13.09.17 54
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Семейная пара и 11-летний сын погибли, упав в кратер вулкана Сольфатара неподалеку от Неаполя. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Corriera Della Serra.

По данным издания, 11-летний мальчик забежал за ограждение. Родители побежали за ним, после чего провалились в кратер, где задохнулись от ядовитых газов.

На место прибыли полиция и медики. Спасатели достали тела погибших.

Еще один их ребенок, семилетний мальчик, остался в живых. Он стал свидетелем трагедии, в настоящий момент с ним работают психологи.

Фото: EPA

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