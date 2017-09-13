В Италии семейная пара и ребенок провалились в кратер вулкана

Семейная пара и 11-летний сын погибли, упав в кратер вулкана Сольфатара неподалеку от Неаполя. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Corriera Della Serra.

По данным издания, 11-летний мальчик забежал за ограждение. Родители побежали за ним, после чего провалились в кратер, где задохнулись от ядовитых газов.

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На место прибыли полиция и медики. Спасатели достали тела погибших.

Еще один их ребенок, семилетний мальчик, остался в живых. Он стал свидетелем трагедии, в настоящий момент с ним работают психологи.

Фото: EPA