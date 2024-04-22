Зеленая дьявольская комета-вулкан потеряла свой хвост во время сближения с Солнцем (видео)

Космический аппарат NASA запечатлел, как криовулканическая комета 12P/Понса-Брукса временно потеряла свой хвост из-за внезапного коронального выброса массы.

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В воскресенье, 21 апреля, дьявольская комета 12P/Понса-Брукса подлетела к ближайшей точке к Солнцу и находилась на расстоянии почти 117 млн км, что эквивалентно 75% расстояния от нашей планеты до Солнца. В начале июня комета будет находиться в ближайшей точке к Земле, прежде, чем отправится во внешнюю часть Солнечной системы. Но за несколько дней до этого космический аппарат NASA STEREO-A наблюдал, как комета на некоторое время потеряла свой хвост из-за столкновения с корональным выбросом массы, вырвавшимся из Солнца, пишет Space.

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Комета 12P/Понса-Брукса подверглась неожиданной бомбардировке огромным потоком плазмы, известным как корональный выброс массы, который неожиданно вырвался из Солнца. Это привело к тому, что на некоторое время у кометы оторвался хвост из газа и пыли, а затем возник снова. Астроном-любитель Крис Шур запечатлел, как хвост кометы выгнулся после встречи с потоком плазмы, что можно увидеть на фотографии ниже.

Комета 12P/Понса-Брукса подверглась неожиданной бомбардировке огромным потоком плазмы, известным как корональный выброс массы, который неожиданно вырвался из Солнца Фото: space.com

Что касается аппарата STEREO-A, то на видео, созданном на основе его данных, можно увидеть, как комета 12P/Понса-Брукса проносится мимо Солнца рядом с ярким Юпитером, хотя два объекта на самом деле разделяют триллионы километров.

Корональные выбросы массы возникают так же, как и солнечные вспышки, когда происходит пересоединение линий магнитного поля на Солнца. Эти линии разрываются, а затем соединяется вместе, что приводит к мощному выбросу энергии и солнечных частиц.

Астрономы активно наблюдают за кометой 12P/Понса-Брукса, ведь на ней часто происходят извержения и ее яркость увеличивается. Сейчас яркость кометы максимальная, из-за того, что она находится близко к Солнцу, а потому с помощью бинокля или телескопа ее все еще можно увидеть в ночном небе в течение ближайших нескольких дней. Астрономы считают, что во время сближения кометы с Землей увидеть ее будет намного тяжелее.

12P/Понса-Брукса является зеленой кривулканической кометой, размер ядра которой составляет 17 км. Время от времени из ядра вырывается ледяная смесь газа и пыли, или криомагма. Это происходит из-за увеличения количества тепла, исходящего от Солнца, когда комета находится во внутренней части Солнечной системы.

Когда происходят извержения, то кома кометы, то есть облако частиц, которые окружают ядро, становится ярче, то есть отражает больше солнечного света. В прошлом году кома кометы 12P/Понса-Брукса стала похожа на подкову, и напоминала рога Дьявола, поэтому ледяной объект получил прозвище "дьявольская комета". Сейчас такой особенности у нее уже нет.

В прошлом году кома кометы 12P/Понса-Брукса стала похожа на подкову, и напоминала рога Дьявола, поэтому ледяной объект получил прозвище "дьявольская комета". Сейчас такой особенности у нее уже нет Фото: space.com

Кометы 12P/Понса-Брукса совершает полный оборот вокруг Солнца за 71 год, при этом она имеет очень вытянутую эллиптическую орбиту. Большую часть времени комета проводит на окраине Солнечной системы, но затем приближается к Солнцу и Земле.

Как уже писал Фокус, на орбите произошло событие, которое поставило под угрозу работу МКС и шокировало NASA. Новое расследование показало, что недавно удалось избежать страшной катастрофы в космосе.

Также Фокус писал о том, что авторы недавнего исследования утверждают, что у них есть явные доказательства того, что за орбитой Нептуна находится еще одна, неизвестная, планета Солнечной системы.