Участие армии Молдовы в учениях больше не будет зависеть от президента

Правящая в Молдове коалиция инициирует поправки в закон об обороне о том, что полномочия по отправке молдавских военных на международные военные учениях будут переданы от президента правительству. Об этом заявил лидер правящей в Молдове Демократической партии Влад Плахотнюк, передает Укринформ.

"Из-за политических и геополитических решений президента Игоря Додона, наша армия теряет не только финансовые средства, но и лишена возможности участвовать в различных международных программах по модернизации Вооруженных сил. Именно по этой причине наши юристы готовят законодательные изменения, в соответствии с которыми за участие молдавских военнослужащих в международных военных учениях будет отвечать правительство, а не президентская администрация", – заявил Плахотнюк.

Лидер Демократической партии назвал недопустимыми прозвучавшие из уст президента угрозы относительно наказания военных, вплоть до их понижения в звании.

Плахотнюк не исключает, что изменения в законодательстве об обороне будут обсуждены на специальном заседании парламента, которое будет созвано в ближайшие дни.

Напомним, несколькими днями ранее президент Игорь Додон запретил молдавским военнослужащим участвовать в военных учениях на Украине. Правительство Молдовы приняло в этой связи отдельное постановление, которым военнослужащим было разрешено выехать на учения Rapid Trident 2017.

Президент, в свою очередь, пообещал отправить в отставку заместителя министра обороны Георге Галбура, а также наказать военнослужащих, выехавших на учения.

Президент обосновал свои действия тем, что, согласно Конституции, прерогатива принимать такие решения принадлежит именно президенту, как Верховному главнокомандующему Вооруженными силами.