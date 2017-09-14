Американская актриса и певица Селена Гомес заявила, что перенесла сложную операцию по пересадке почки.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Хирургическое вмешательство потребовалось звезде из-за ее серьезных проблем со здоровьем: несколько лет назад у Гомес обнаружили красную волчанку (аутоиммунное заболевание). Почку для трансплантации Селене отдала ее близкая подруга (девушки дружат уже более девяти лет) — 29-летняя американская актриса Франсия Райса.

"Я знаю, что многие из моих фанатов заметили, что часть лета я не появлялась на публике, и задавались вопросом, почему я не продвигаю свои песни, которыми очень горжусь. В общем, я узнала, что мне нужна трансплантация почки из-за волчанки. Это было необходимо для моего здоровья", — написала Селена.

"Сейчас я хочу публично поблагодарить свою семью и невероятную команду врачей за все то, что они для меня сделали до и после операции. И, наконец, нет слов, чтобы описать, как я благодарна своей подруге Франсии Райсе. Она пожертвовала мне свою почку! Я так сильно тебя люблю, ты моя сестра", — заявила певица.

Напомним, Гомес является самым популярной персоной в Instagram, имея рекордное число подписчиков — 126 миллионов человек.