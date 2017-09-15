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Главная » Мир » "Харви" выбросил на берег загадочное морское существо

"Харви" выбросил на берег загадочное морское существо

"Харви" выбросил на берег загадочное морское существо
Фото © Twitter / Preeti Desai

Предполагается, что зубастое чудовище — это острохвостый угорь, относящийся к виду Aplatophis chauliodus

15.09.17 608
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Ученые Национального музея естественной истории Смитсоновского института идентифицировали загадочное морское существо, которое было выброшено на техасский пляж ураганом "Харви".

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Guardian.

Предполагается, что зубастое чудовище — это острохвостый угорь, относящийся к виду Aplatophis chauliodus. Он обитает на западе Атлантического океана, в том числе в Мексиканском заливе, омывающем берега Техаса. Представители этого семейства рыб вырастают до 84 сантиметров в длину.

Биолог института Кеннет Тайк также отметила, что существо может относиться к семейству Congridae (конгеровые угри) или подсемейству Heterocongrinae. Чтобы понять, к какому именно виду оно относится, учёным требуется рассмотреть кончик хвоста, который не виден на фотографиях.

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