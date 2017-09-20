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Главная » Мир » Китай к 2025 году будет обладать самыми многочисленными ВМС в мире, - эксперты

Китай к 2025 году будет обладать самыми многочисленными ВМС в мире, - эксперты

Китай к 2025 году будет обладать самыми многочисленными ВМС в мире, - эксперты
Фото из открытых источников

Китайцы обгонят даже американцев

20.09.17 335
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Всего за восемь лет китайским судостроителям удалось построить, испытать и спустить на воду 83 боевых корабля.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Print.

Эксперты прогнозируют, что к 2025 году Китай будет обладать самыми многочисленными военно-морскими силами в мире, обгоняя даже ВМС США. 

Эксперт в области военно-морского флота Винаяк Бхат отметил, что слово "праздник" у китайских промышленников отсутствует как таковое. Все верфи, выполняющие строительство военных кораблей различного типа, работают в три смены по восемь часов. 

Аналогично судостроительным заводам, по мнению Бхата, работают и конструкторские бюро, специалисты которых целыми днями трудятся над совершенствованием уже существующих и разработкой перспективных боевых кораблей. 

По данным эксперта, только на судостроительной верфи JNCX в декабре 2016 года одновременно достраивались и модернизировались 16 боевых кораблей. Столь высокие темпы производства будут сохраняться китайскими судостроителями по меньшей мере ближайшие 30 лет.

Напомним, китайцы создали "невозможный" двигатель.

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