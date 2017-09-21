В России за неделю эвакуировали около тысячи зданий

Около тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов эвакуировали в различных городах России с прошлого вторника из-за анонимных сообщений о "минировании". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Только в среду, 21 сентября, после анонимных звонков с угрозами взрыва в 12 городах России были эвакуированы свыше 32 тыс. человек. Эвакуация проводилась из 108 зданий.

"Минированию" в России уже подверглись почти тысяча объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 350 тыс. человек", - сказал источник агентства.

Отмечается, что крупный торговый центр в Москве при эвакуации, в среднем, за час теряет 10 тыс. долларов совокупной выручки.

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Ранее сообщалось, что российские следователи получили данные о том, что за массовыми анонимными звонками о бомбах в российских городах стоят люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство".