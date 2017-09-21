Президент Чехии посчитал "наградой" приглашение Путина в Сочи

Президент Чехии Милош Земан сообщил, что принял от президента РФ Владимира Путина приглашение посетить Сочи. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Президент Путин меня сейчас пригласил в Сочи, я это приглашение с радостью принимаю, потому что оно является в некотором роде наградой", - заявил Земан на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Кроме того, по данным чешских СМИ, Земан планирует посетить и другие регионы России - Москву, Екатеринбург и Татарстан. Предварительно его визит запланирован на 20 ноября.

Напомним, немецкие и австрийские парламентарии намерены посетить оккупированный Крым весной следующего года для участия в Международном экономическом форуме, который пройдет в Ялте.