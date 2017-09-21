В КНДР заявили, что санкции угрожают выживанию их детей

КНДР заявила, что международные санкции, введенные из-за разработки ядерных и ракетных программ, поставили под угрозу выживание северокорейских детей. Об этом заявил посол Пхеньяна в ООН в Женеве, выступая на слушаниях Комитета ООН по правам ребенка, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

На слушаниях группа независимых экспертов рассматривала вопрос об обвинениях КНДР в принудительном детском труде, сексуальном насилии и торговле людьми.

Однако посол Пхеньяна заявил, что Северная Корея, численность населения которой составляет 26 миллионов человек, является "социалистической страной, где в центре внимания – люди... где защите и содействию правам и благополучию ребенка придается первостепенное значение".

По его словам, новые санкции, введенные Соединенными Штатами и Советом безопасности ООН из-за ядерных и ракетных испытаний, препятствуют производству детских пищевых продуктов и обеспечению учебниками.

"Постоянная и жесткая блокада и санкции против КНДР не только тормозят усилия для защиты и содействию правам ребенка, но и серьезно угрожают их праву на выживание", – сказал он, призывая к отмене санкций.

Ранее сообщалось, что Южная Корея одобрила план по выделению $8 млн в помощь Северной Корее. Юг заявил, что намерен отправить через Всемирную продовольственную программу продукты для детей и беременных женщин на сумму $4,5 млн и через ЮНИСЕФ – $3,5 млн на вакцины и лекарства.