В Сирии погиб офицер ГРУ России, - СМИ

В Сирии еще 2 августа погиб капитан Курбан Касумов, служивший в спецназе ГРУ.
Об этом сообщает Медуза со ссылкой на исследовательскую группу Conflict Intelligence Team (CIT).
Официально о гибели Касумова Минобороны РФ не объявляло.
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Информация о смерти капитана появилась в паблике "ВКонтакте" "Герои России" 21 сентября. Пост о смерти Касумова сопровождается, в числе прочего, фотографиями его наград и установленного на могиле памятника. Среди наград — медаль "За освобождение Пальмиры", бой в этом городе на территории Сирии изображен и на обратной стороне надгробья Касумова.
CIT со ссылкой на данные из открытых источников сообщает, что Касумов служил в Третьей отдельной гвардейской бригаде особого назначения, базирующейся в Тольятти (в/ч 21208).
Напомним, Россия обвинила США в ранении трех своих контрактников в Сирии.