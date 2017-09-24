Выборы в Бундестаг: хакеров не было, активно действовали боты

Российские (и другие) хакеры, несмотря на опасения, царившие в Германии в преддверии выборов, никак себя не проявили. Об этом заявил федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер, передает Укринформ.
"Нет информации, которая указывала бы на это (на кибератаки и другие виды вмешательства)", – сказал Заррайтер.
В то же время, издание Bild пишет, что в сети Twitter орудовали боты. Начиная с субботы, 23 сентября, они распространяли многочисленные сообщения, призывавшие голосовать за правопопулистскую Альтернативу для Германии (АдГ).
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Специалисты проследили, что страной происхождения большинства таких автоматизированных постов является Россия. В целом АдГ распространяла вокруг себя наибольшее число всевозможных сообщений, говорят эксперты организации DFRLab.
Напомним, 24 сентября в Германии прошли выборы депутатов Бундестага. В выборах участвовали 42 партии. Чтобы пройти в парламент кандидатам необходимо было набрать не меньше пяти процентов голосов.