Выборы в Бундестаг: хакеров не было, активно действовали боты

Российские (и другие) хакеры, несмотря на опасения, царившие в Германии в преддверии выборов, никак себя не проявили. Об этом заявил федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер, передает Укринформ.

"Нет информации, которая указывала бы на это (на кибератаки и другие виды вмешательства)", – сказал Заррайтер.

В то же время, издание Bild пишет, что в сети Twitter орудовали боты. Начиная с субботы, 23 сентября, они распространяли многочисленные сообщения, призывавшие голосовать за правопопулистскую Альтернативу для Германии (АдГ).

Специалисты проследили, что страной происхождения большинства таких автоматизированных постов является Россия. В целом АдГ распространяла вокруг себя наибольшее число всевозможных сообщений, говорят эксперты организации DFRLab.

Напомним, 24 сентября в Германии прошли выборы депутатов Бундестага. В выборах участвовали 42 партии. Чтобы пройти в парламент кандидатам необходимо было набрать не меньше пяти процентов голосов.