Третье место АдГ – черный день для демократии, – Шульц

Социал-демократическая партия Германии уходит в оппозицию. Об этом объявил ее лидер Мартин Шульц после обнародования предварительных результатов выборов в бундестаг, согласно которым его партия получила всего 21% голосов поддержки, передает Укринформ.

"СДПГ уходит в оппозицию", – объявил Шульц, добавив, что с этого дня прекращается сотрудничество СДПГ с Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель.

Шульц заявил, что не пойдет министром в правительство Меркель. При этом он пообещал, что СДПГ будет продолжать защищать идеалы социал-демократии.

Кроме того, Шульц назвал сегодняшний день "черным днем для демократии" с учетом того, что правые популисты из Альтернативы для Германии вышли на третье место.

Напомним, в ходе предвыборной кампании в Германии зафиксировали более 3,6 тыс. нарушений.