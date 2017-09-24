Третье место АдГ – черный день для демократии, – Шульц

Социал-демократическая партия Германии уходит в оппозицию. Об этом объявил ее лидер Мартин Шульц после обнародования предварительных результатов выборов в бундестаг, согласно которым его партия получила всего 21% голосов поддержки, передает Укринформ.
"СДПГ уходит в оппозицию", – объявил Шульц, добавив, что с этого дня прекращается сотрудничество СДПГ с Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель.
Шульц заявил, что не пойдет министром в правительство Меркель. При этом он пообещал, что СДПГ будет продолжать защищать идеалы социал-демократии.
Кроме того, Шульц назвал сегодняшний день "черным днем для демократии" с учетом того, что правые популисты из Альтернативы для Германии вышли на третье место.
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Напомним, в ходе предвыборной кампании в Германии зафиксировали более 3,6 тыс. нарушений.