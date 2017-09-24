В Сирии убит генерал РФ, который ранее командовал боевиками "ДНР"

В Сирии в результате минометного обстрела был убит генерал-лейтенант российской армии Валерий Асапов. Об этом сообщает радиостанция Говорит Москва со ссылкой на источник в штабе 5-й армии.

По словам источника, Асапов не выходит на связь с 16:00 субботы. По его данным, генерал и два полковника были убиты в результате минометного обстрела, снаряд попал в командный пункт. По словам собеседника радиостанции, речь может идти о предательстве, так как обстрел велся по точной наводке.

В соцсетях пишут, что Асапов убит под Дейр-эз-Зором, вместе с генералом погиб переводчик.

Позже информацию подтвердило РИА Новости со ссылкой на минобороны РФ.

Как отметили в минобороны РФ, "старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор". Он получил смертельное ранение от разрыва мины.

Напомним, Валерий Асапов командовал боевиками террористической организации "ДНР", он руководил так называемым "1-м армейским корпусом", который дислоцируется в Донецке.