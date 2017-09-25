Немецкие свободные демократы хотят вернуть Россию в "Большую восьмерку"

Лидер Свободной демократической партии Германии, которая на выборах в Бундестаг заняла четвертое место и может войти в состав коалиции, Кристиан Линднер призвал вести диалог с Россией в формате "Большой восьмерки" в условиях готовности Москвы к изменению политики. Об этом сообщает РИА Новости.

"Готовность к диалогу (с Москвой, - ред.) означает, к примеру, что также и в формате G8 будут возобновлены переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для установления, есть ли готовность с его стороны для изменения политики", — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Ранее глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что вопрос аннексированного Россией Крыма можно временно отложить, не призванная при этом факта аннексии.

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