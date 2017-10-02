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Главная » Мир » ИГИЛ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе
Стрельба в Лас-Вегасе

ИГИЛ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

ИГИЛ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе
На месте стрельбы в Лас-Вегасе / Фото: ntd.tv

Доказательств того, что 64-летний Стивен Пэддок связан с джихадистами, нет

02.10.17 35
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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли 50 человек. Заявление распространило близкое к ИГИЛ информационное агентство Amaq, сообщает SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом деятельности террористов, передает Европейская правда.

В заявлении говорится, что преступник "был одним из солдат "Исламского государства" и что он принял ислам несколько месяцев назад".

Агентство не приводит никаких доказательств, которые бы доказывали связь стрелка из Лас-Вегаса с ИГИЛ.

Американская полиция сегодня сообщала, что преступник не был правонарушителем, и нет никаких признаков его связей с террористом.

Напомним, в Лас-Вегасе в ночь с воскресенья на понедельник, 2 октября, мужчина открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля. В результате погибли 50 человек, более 400 получили ранения и травмы в результате паники.

Преступник находился в номере отеля и казино Mandalay Bay на 32-м этаже. Он вел стрельбу из окна из автоматического оружия. Преступник погиб. Сначала сообщалось, что его застрелил спецназ, но позже стало известно, что он застрелился сам.

Полиция уже назвала имя стрелка – им оказался 64-летний Стивен Пэддок, пенсионер из Лас-Вегаса, который жил в пригороде. Мотивы преступления пока неизвестны.

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