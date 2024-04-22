Нигер падет в руки РФ: США планируют вывести войска из страны

Армия США имеет авиабазу в стратегически важном регионе Сахель, откуда применяют авиацию и БПЛА. Военная хунта заставляет вывести контингент.

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Соединенные Штаты планируют начать вывод войск из Нигера. Об этом сообщает Military Times.

Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейне и заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл договорились о планировании вывода американского контингента из страны. Пока нет никаких сроков нет, а сами переговоры должны начаться в ближайшие дни. Темой станет планирование следующих шагов в сторону вывода войск. Один из чиновников говорил на условиях анонимности, чтобы рассказать о дипломатических дискуссиях.

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Нигер играет важную роль в операциях американских военных в регионе Сахель на краю пустыни Сахара. Вашингтон обеспокоен распространением насилия джихадистов, которые присягнули на верность Аль-Каиде или Исламскому государству. Отмечается, что США имеют большую авиабазу в Агадес, где происходят пилотируемые и беспилотные разведывательные полеты. Также страна проинвестировала сотни миллионов долларов в подготовку Вооруженных сил Нигера с начала операции в 2013 году.

Ситуация в Нигере стала ухудшаться с июля 2023 года, когда в результате переворота был свергнут демократически избранный президент страны. С тех пор хунта заставила Францию вывести свои войска, а после этого обратилась к РФ за безопасностью. Российские наемники с апреля 2024 года уже обучают нигерийцев и усиливают ПВО.

США попытались пересмотреть военное соглашение с Нигером, которое бы позволило не выводить контингент, но оно провалилось. Хунта не хочет видеть на территории Нигера никаких иностранных сил. Однако это не касается россиян. Потеря доступа к авиабазам в Нигере является большой неудачей для США и их союзников в регионе из-за его стратегического расположения для операций безопасности в Сахеле, сказал Питер Фам, бывший специальный посланник США по региону Сахель.

Напомним, 25 сентября Эмманюэль Макрон заявил, что Франция решила вывести войска из Нигера и посла.