Нобелевскую премию по физике в 2017 году получили Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO. Об этом объявили в Шведской королевской академии наук, передает Медуза.

Об экспериментальном подтверждении теории Альберта Эйнштейна о гравитационных волнах объявили в феврале 2016 года (само открытие произошло в сентябре 2015 года). Для этого использовали Лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию (LIGO). В ней при помощи лазера измеряли длину четырехкилометровых тоннелей, которые уменьшались и увеличивались под влиянием гравитационных волн.

Гравитационные волны — колебания гравитационного поля, которые происходят из-за перемещения массивных объектов. Согласно теории Эйнштейна эти волны распространяются со скоростью света.

Watch the announcement of the 2017 #NobelPrize in Physics! pic.twitter.com/Ds42NWGcW8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2017 г.

The waves came from a collision between two black holes. It took 1.3 billion years for the waves to arrive at the LIGO detector in the USA. pic.twitter.com/kg6vQbIm7t — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2017 г.

Напомним, Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за исследование циркадных ритмов группе ученых, среди которых профессоры Джеффри Холл (Германия), Майкл Росбаш (Брандайский университет, США) и Майкл Юнг (университет Рокфеллера, США).