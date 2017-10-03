В Барселоне в протестах приняли участие 300 тысяч человек

В различных протестных акциях в Барселоне во вторник, 3 октября, приняли участие 300 тысяч человек. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на данные Городской гвардии Барселоны, передает Европейская правда.

По оценкам правоохранителей, около 300 тысяч человек вышли на улицы в рамках различных маршей и собраний в Барселоне в течение дня.

Акции были объединены общим призывом к испанской полиции покинуть Каталонию.

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Ранее сообщалось, что через два дня после проведения референдума о независимости от Испании в Каталонии началась общенациональная забастовка, созванная профсоюзами.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.