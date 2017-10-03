Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Барселоне в протестах приняли участие 300 тысяч человек
Референдум за независимость Каталонии

В Барселоне в протестах приняли участие 300 тысяч человек

В Барселоне в протестах приняли участие 300 тысяч человек
Фото из открытых источников

Акции были объединены общим призывом к испанской полиции покинуть Каталонию

03.10.17 36
100

В различных протестных акциях в Барселоне во вторник, 3 октября, приняли участие 300 тысяч человек. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на данные Городской гвардии Барселоны, передает Европейская правда.

По оценкам правоохранителей, около 300 тысяч человек вышли на улицы в рамках различных маршей и собраний в Барселоне в течение дня.

Акции были объединены общим призывом к испанской полиции покинуть Каталонию.

Ранее сообщалось, что через два дня после проведения референдума о независимости от Испании в Каталонии началась общенациональная забастовка, созванная профсоюзами.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В Мадриде отвергли идею привлечения посредника в каталонском кризисеУкраина считает референдум в Каталонии незаконным, - МИДВ Каталонии началась всеобщая забастовка

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 2921
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 21602
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2089
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 8554
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3142
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 3934
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 4274
  8. Пазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 2685
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 28771
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1356
  1. "Хаббл" запечатлел столкновение двух галактик – катастрофу космического масштаба 6053 / 7264
  2. Геращенко рассказал о конфликте между Порошенко и Аваковым 3652 / 4060
  3. Пенсии с 1 октября могут вырасти выше запланированного уровня 3146 / 3626
  4. Представьте, что в Украине начали бы взрываться боеголовки, — Леонид Кравчук 3005 / 3577
  5. Украина должна вкладчикам Сбербанка бывшего СССР почти 108 млрд грн 2808 / 3283
  6. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 2704 / 3132
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2536 / 50130
  8. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 2515 / 21602
  9. Романтическая связь на британской атомной подлодке завершилась отставкой капитана 2487 / 2907
  10. NASA: Один из крупнейших айсбергов в истории начал распадаться на части 2228 / 2520
  1. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 26 / 3132
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 21 / 21602
  3. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 16 / 8554
  4. Йося и его дети. История одесского гинеколога 14 / 77075
  5. Представьте, что в Украине начали бы взрываться боеголовки, — Леонид Кравчук 11 / 3577
  6. Коммуналка в следующем году вырастет на 20%, - Кабмин 10 / 811
  7. Война в Украине помогает олигархическим структурам, — Лайош Бокрош 9 / 1975
  8. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 9 / 4274
  9. Украина должна вкладчикам Сбербанка бывшего СССР почти 108 млрд грн 8 / 3283
  10. "Хаббл" запечатлел столкновение двух галактик – катастрофу космического масштаба 8 / 7264
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.