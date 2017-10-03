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Главная » Мир » Россия намерена с 15 ноября пустить пассажирские поезда в обход Украины

Россия намерена с 15 ноября пустить пассажирские поезда в обход Украины

Россия намерена с 15 ноября пустить пассажирские поезда в обход Украины
Фото: УНИАН

Максимальная скорость движения российских пассажирских поездов будет составлять 140 км/ч с перспективой увеличения до 160 км/ч

03.10.17 636
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Российские пассажирские поезда начнут курсировать в обход Украины по участку железной дороги Журавка – Миллерово с 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги РФ, передает ТАСС.

"В связи с вводом в эксплуатацию участка Журавка – Сохрановка – Боченково с 15 ноября изменится маршрут следования пассажирских поездов из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер, Новороссийск, из Санкт-Петербурга в Адлер, а также в обратном направлении. Это первая часть пассажирских поездов, которые впервые пойдут по новому участку, не заходя на территорию Украины, до этого были пущены только грузовые поезда", – сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что из-за изменения движения этих поездов также частично изменится расписание поездов из Воронежа, Адлера, Анапы, Новороссийска в Москву, из Адлера в Нижний Новгород и из Кисловодска в Иркутск и Тынду.

Напомним, компания "Российские железные дороги" 20 сентября 2017 года сообщила о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка – Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины.

Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Предполагается, что максимальная скорость движения пассажирских поездов будет составлять 140 км/ч с перспективой увеличения до 160 км/ч, для грузовых – до 90 км/ч.

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