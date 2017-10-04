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Главная » Мир » Видео В Китае сбежавшие с фермы страусы пробежали марафон по автомагистрали
<span class="label red">Видео</span> В Китае сбежавшие с фермы страусы пробежали марафон по автомагистрали
Фото из открытых источников

Видео В Китае сбежавшие с фермы страусы пробежали марафон по автомагистрали

Птицы успели убежать на 50 км

04.10.17 174
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В Китае пять сбежавших с фермы страусов устроили переполох, выбежав на оживленную автомагистраль.  Об этом сообщает LB.ua cо ссылкой на South China Morning Post.

Птицы пробежали около 50 км по дороге, пока их не поймали. Полиции удалось поймать двух птиц на одном из перекрестков после того, как они сбросили скорость из-за усталости. Еще двоих на автобусной остановке помогли поймать прохожие. Пятого страуса перехватил бросившийся в погоню хозяин фермы.

Инцидент произошел в городе Фошань в провинции Гуандун. По словам хозяина фермы, птицы выдавили дверь своего вольера и сломали державший ее проволочный крючок.

На многочисленных попавших в сеть видеороликах видно, как страусы бегут прямо по шоссе рядом с автомобилями, создавая проблемы движению.

Отмечается, что птиц вернули на ферму, но через некоторое время четверо из пяти страусов умерли от истощения, вызванного пятидесятикилометровым забегом по жаре.

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