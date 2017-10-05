Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Швейцарии может угрожать цунами, - исследование

Швейцарии может угрожать цунами, - исследование

Швейцарии может угрожать цунами, - исследование
Фото из открытых источников

В истории страны уже были подобные странные случаи

05.10.17 350
100

Несмотря на то, что Швейцария является высокогорной страной, на ее озерах вполне вероятно возникновение разрушительных цунами

Группа ученых из Бернского университета, центра изучения морской экологии в Бремене, высшей технической школы в Цюрихе и управления защиты окружающей среды Швейцарии намерена осуществить проект стоимостью в два миллиона евро по изучению дна Люцернского озера, сообщают европейские СМИ со ссылкой на Local.

Предполагается, что по результатам исследований ученые смогут получить представление о величине волн, которые смогут возникнуть в случае каких-либо тектонических сдвигов.

Исследователи напоминают, что в прошлом территория Швейцарии уже подвергалась ударам цунами. Так, в 1601 году после землетрясения магнитудой 5,9 в кантоне Люцерн из-за оползней на берег обрушилась волна высотой 4 метра, что привело к гибели восьми человек.

Напомним, на Марсе обнаружили следы двух гигантских цунами.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Швейцарцы на референдуме отказались от повышения пенсионного возраста для женщинШвейцарцам разрешили платить налоги биткоинамиЮжному побережью Мексики грозит мощнейшее цунами

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 3508
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 24181
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2607
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 9786
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3676
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 4314
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 5052
  8. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 3426
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 29822
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1427
  1. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 5698 / 6758
  2. Оружие от НАТО Киев получит при 100-процентной предоплате 4017 / 4709
  3. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 3074 / 4290
  4. У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль 3033 / 3455
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2798 / 53641
  6. Рева сказал, как повлияет повышение пенсий на рост цен 2404 / 2720
  7. Кто выстрелит первым. Почему войны между США и КНДР не избежать 2391 / 2608
  8. В Киеве планируют переименовать два больших проспекта и бульвар 2387 / 2663
  9. США рассекретили данные о советских ракетах 2263 / 2611
  10. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 1914 / 24181
  1. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 48 / 4290
  2. Встать, суд пришёл. К чему может привести принятие судебной реформы в Украине 22 / 1799
  3. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 15 / 6758
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 15 / 9786
  5. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 12 / 24181
  6. Йося и его дети. История одесского гинеколога 11 / 78571
  7. Кто выстрелит первым. Почему войны между США и КНДР не избежать 11 / 2608
  8. Оппоблоку прочат смерть. Кто выиграет от раскола в лагере вчерашних регионалов 7 / 1893
  9. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 5 / 5052
  10. Атрибуты стартапера: 10 вещей, без которых не обойтись при строительстве бизнеса 5 / 213
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.