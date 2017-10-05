Швейцарии может угрожать цунами, - исследование

Несмотря на то, что Швейцария является высокогорной страной, на ее озерах вполне вероятно возникновение разрушительных цунами.
Группа ученых из Бернского университета, центра изучения морской экологии в Бремене, высшей технической школы в Цюрихе и управления защиты окружающей среды Швейцарии намерена осуществить проект стоимостью в два миллиона евро по изучению дна Люцернского озера, сообщают европейские СМИ со ссылкой на Local.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии река потекла в обратном направлении
Предполагается, что по результатам исследований ученые смогут получить представление о величине волн, которые смогут возникнуть в случае каких-либо тектонических сдвигов.
Исследователи напоминают, что в прошлом территория Швейцарии уже подвергалась ударам цунами. Так, в 1601 году после землетрясения магнитудой 5,9 в кантоне Люцерн из-за оползней на берег обрушилась волна высотой 4 метра, что привело к гибели восьми человек.