Швейцарии может угрожать цунами, - исследование

В истории страны уже были подобные странные случаи

Несмотря на то, что Швейцария является высокогорной страной, на ее озерах вполне вероятно возникновение разрушительных цунами.

Группа ученых из Бернского университета, центра изучения морской экологии в Бремене, высшей технической школы в Цюрихе и управления защиты окружающей среды Швейцарии намерена осуществить проект стоимостью в два миллиона евро по изучению дна Люцернского озера, сообщают европейские СМИ со ссылкой на Local.

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Предполагается, что по результатам исследований ученые смогут получить представление о величине волн, которые смогут возникнуть в случае каких-либо тектонических сдвигов.

Исследователи напоминают, что в прошлом территория Швейцарии уже подвергалась ударам цунами. Так, в 1601 году после землетрясения магнитудой 5,9 в кантоне Люцерн из-за оползней на берег обрушилась волна высотой 4 метра, что привело к гибели восьми человек.

Напомним, на Марсе обнаружили следы двух гигантских цунами.