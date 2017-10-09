В КНР наказаны около 1,5 млн чиновников из правящей партии

В Китае на протяжении последних пяти лет за коррупцию были наказаны 1,34 миллиона чиновников, представляющих правящую партию.
Об этом сообщает DW со ссылкой на данные Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.
Среди наказанных 648 тыс. человек были чиновниками на уровне сел и поселков. Они были привлечены к ответственности за мелкие коррупционные правонарушения. Как именно были наказаны нарушители, не сообщается.
С ноября 2012 года надзорные органы КНР проверили 155 тыс. партийных организаций в стране, обнаружив 65 тыс. подозрительных случаев для дальнейшего расследования.
Расследование ведутся и в отношении чиновников высшего эшелона. К примеру, в августе власти Китая начали следствие в отношении главы антикоррупционного управления министерства финансов Мо Цзяньчена.
Кроме того, ранее по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями с целью обогащения был уволен начальник ведомства по контролю за безопасностью на производстве Ян Ханьнин.
Напомним, китайцев будут наказывать за неуважение к гимну.