В Японии суд возложил ответственность за ядерную катастрофу в АЭС в Фукусиме на власти страны и компанию-оператора АЭС "Tepco".

Это уже третье судебное решение об аварии на атомной электростанции, сообщает DW.

Речь идет об одном из крупнейших коллективном иске в мировой истории. Истцами выступали около 3800 граждан, пострадавших в результате катастрофы, в том числе родственники жертв. Они требовали выплаты ежемесячных компенсаций в размере 50 тысяч йен (в пересчете около 380 евро) до тех пор, пока уровень радиационного заражения в районе АЭС Фукусима снизится до показателей, замерявшихся перед аварией.

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Отмечается, что в марте этого года суд в Маэбаси также назвал японские власти и компанию Tepco виновными в аварии, однако во время второго процесса государство было признано невиновным.

Напомним, марте 2011 года после сильного землетрясения и цунами на АЭС Фукусима-1 вышла из строя система охлаждения, что повлекло за собой расплавление активной зоны реакторов.

Три из шести реакторов АЭС были повреждены. Это привело к радиоактивному загрязнению окружающих территорий. Десятки тысяч человек были эвакуированы из зоны заражения.