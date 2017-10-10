ЕСПЧ присудил 285 тыс. евро родственникам убитых во время штурма Грозного

В 2000 году в поселке Новые Алды российские силовики убили от 56 до 60 мирных жителей

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить в общей сложности 285 тысю евро родственникам 21 погибшего в ходе операции в чеченском поселке Новые Алды на окраине Грозного в феврале 2000 года. Об этом пишет Дождь.

ЕСПЧ установил нарушение статьи 2 Европейской конвенции о правах человека (Право на жизнь). Он также признал приемлемыми жалобы на неэффективное расследование инцидента.

Всего 17 заявителям присудили 285 тысяч евро в качестве компенсации, а также возмещение судебных издержек в размере 2,5 тысячи евро.

В поселке Новые Алды 5 февраля 2000 года проходила спецоперации российских правоохранительных органов. По информации правозащитников, тогда погибли от 56 до 60 человек.

Ранее ЕСПЧ дважды признал Россию виновной по заявлению родственников погибших в Новых Алдах. Он постановил выплатить им около 400 тысяч евро.