США готовы покинуть ЮНЕСКО, - СМИ

Соединенные Штаты планируют выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает Европейская правда.

Трое дипломатов заявили, что Соединенные Штаты объявят о своем решении в ближайшие дни.

"Пока это (решение, - ред.) не является формальным, но это правда", - сказал дипломат на условиях анонимности.

Причиной такого решения называют экономию средств и протест против антиизраильской позиции организации.

Журнал Foreign Policy сообщил, что Вашингтон официально заявит о выходе после того, как исполнительный совет ЮНЕСКО, куда входят 58 членов, соберется в пятницу, 13 октября, для выборов своего нового генерального директора.

Соединенные Штаты, чей вклад в ЮНЕСКО составляет около $80 млн в год, что равняется примерно пятой части бюджета организации, все еще должны голосовать во время встречи исполнительного совета и, как ожидается, будут сохранять статус наблюдателя в организации в будущем.

Напомним, в 2011 году США уже сократили свой вклад в бюджет ЮНЕСКО в 2011 году, протестуя против предоставления палестинцам полноправного членства.