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Главная » Мир » В России оштрафовали Telegram за отказ "слить" данные ФСБ

В России оштрафовали Telegram за отказ "слить" данные ФСБ

В России оштрафовали Telegram за отказ "слить" данные ФСБ
Иллюстративное фото

В доход бюджета Москвы должны быть уплачены 800 тысяч рублей

16.10.17 6
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Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей.

Об этом сообщает федеральное агентство "Интерфакс".

"Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 необлагаемых минимумов доходов граждан", - огласила судья Юлия Данильчик.

Судья уточнила, что взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. В постановлении суда ответчику также разъясняется ответственность за невыполнение судебного решения и возможность его обжалования в Мещанском суде Москвы.

Напомним, обязанность предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений было введено летом 2016 года после принятия "антитеррористических" законов, так называемого "пакета Яровой".

В июне этого года Telegram был зарегистрирован в качестве распространителя информации в России после того, как Роскомнадзор пригрозил заблокировать сервис.

Как сообщал "Фокус", Telegram теперь доступен и на украинском языке.

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