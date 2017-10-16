В России оштрафовали Telegram за отказ "слить" данные ФСБ

В доход бюджета Москвы должны быть уплачены 800 тысяч рублей

Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей.

Об этом сообщает федеральное агентство "Интерфакс".

"Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 необлагаемых минимумов доходов граждан", - огласила судья Юлия Данильчик.

Судья уточнила, что взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. В постановлении суда ответчику также разъясняется ответственность за невыполнение судебного решения и возможность его обжалования в Мещанском суде Москвы.

Напомним, обязанность предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений было введено летом 2016 года после принятия "антитеррористических" законов, так называемого "пакета Яровой".

В июне этого года Telegram был зарегистрирован в качестве распространителя информации в России после того, как Роскомнадзор пригрозил заблокировать сервис.

Как сообщал "Фокус", Telegram теперь доступен и на украинском языке.