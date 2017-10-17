Цифрового колхоза в России не будет

Премьер-министр РФ уверен, что Россия способна продвигать свои разработки на глобальные рынки

Россия способна обеспечить цифровой суверенитет, но не собирается замыкаться.

Об этом, как сообщают Ведомости, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на форуме "Открытые инновации" в Сколково.

В то же время он признал, что емкость российского рынка ограничена, в связи с чем Россия намерена продвигать свои разработки на глобальные рынки.

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Россия готова действовать совместно с международными партнерами в этом направлении, добавил он.

По словам Медведева, государство не собирается развивать цифровую экономику директивным способом: "В конце концов, цифровизация – вопрос конкурентоспособности самого бизнеса".

Напомним, Google Assistant ответил на 100 млн вопросов.