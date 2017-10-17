В Европе женщины недостаточно представлены органах власти, - исследование

Доля представительниц прекрасного пола на должностях глав государств и правительств, региональных и городских администраций не доходит и 17%

Европейские страны до сих пор не достигли равного представительства женщин в процессах принятия решений. Об этом сообщает ВВС Україна со ссылкой на данные исследования Совета Европы.

"Эти данные свидетельствуют, что Европе еще предстоит многое сделать для достижения гендерного равенства", - сказал генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд.

Он призвал все страны-члены организации принять конкретные шаги для улучшения гендерного баланса в процессе принятия решений и во всех сферах государственной жизни.

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В исследовании анализировали прогресс, который достигли 46 стран-членов СЕ в деле увеличения представительства женщин в разных аспектах политической и государственной жизни.

В 2003 году страны Совета Европы решили увеличить представительство женщин в органах власти как минимум до 40%.

Как следует из обнародованного в Страсбурге исследования, из 46 стран только две - Финляндия и Швеция - достигли необходимого соотношения и имеют 40% женщин в парламенте или в его нижней палате. В среднем этот показатель для стран Европы составляет 25,6%.

Ни одна из исследуемых стран не достигла минимальных 40% женщин в верхней палате парламента.

Всего в Европе доля женщин на должностях глав государств и правительств, региональных и городских администраций не доходит и 17%.

Представительство женщин в Верховных судах составляет 33%, в высших советах юстиции 28%, а в конституционных судах - 26%.

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Самый низкий показатель доли женщин на должностях послов - 13%.