Трамп за год обеднел на 600 млн долларов, - Forbes

Состояние президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за год уменьшилось на 600 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

"Жесткая конкуренция на рынке недвижимости в Нью-Йорке, дорогостоящий иск и дорогостоящая президентская кампания способствовали уменьшению состояния 45-го президента. Forbes в данный момент оценивает чистый доход Трампа на уровне 3,1 млрд долларов США по сравнению с 3,7 млрд долларов годом ранее", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, рейтинг Трампа опустился до 248 места в рядах самых богатых людей США. В прошлом году Трамп занимал 156 место в рейтинге.

Напомним, дочь основателя сети магазинов Walmart Сэма Уолтона Элис стала самой богатой женщиной в мире.