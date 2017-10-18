Дуда приедет в Харьков, - МИД Польши

В конце года президент Польши Анджей Дуда посетит Харьков и во время визита обратит внимание на агрессивную роль России в Украине. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в статье для издания Rzeczpospolita, передает 112 Украина.

"Политический сезон увенчает визит президента Польши Анджея Дуды в Харьков. Польша подтвердит свою позицию по делу нарушения Россией ключевых норм международного права, а также участия в восстановлении регионов Украины, уничтоженных из-за вооруженной агрессии", - написал Ващиковский.

Министр заверил, что Польша находится в числе стран, которые убеждены, что "международное сообщество должно противодействовать вооруженному нарушению международного порядка, несмотря на ощутимые потери от этого для Польши, в частности для польских предпринимателей".

Глава МИД Польши подчеркнул, что агрессия России убедила Варшаву не только в необходимости укрепления собственной обороноспособности как члена НАТО, но и в необходимости "постоянной защиты права Украины свободно избирать путь развития и международные союзы".