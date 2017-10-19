Бывший президент США Барак Обама возвращается в политику и примет участие в митингах в поддержку кандидатов от Демократической партии на губернаторский пост в штатах Нью-Джерси и Вирджиния. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на AFP.

Губернаторские выборы в этих штатах запланированы на 7 ноября. Это единственные важные выборы в США в этом году. Что именно будет говорить Обама, неизвестно.

Обама не принимал участия в политической жизни страны после того, как ушел с президентской должности 20 января 2017 года. После трехмесячного отпуска Обама начал писать мемуары, но мало выступал на публике и почти не давал интервью.

Анонсированное выступление Барака Обамы в 220-тысячном городе Ричмонд спровоцировало длинные очереди желающих купить билеты на мероприятие Демократической партии.

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Напомним, 20 января 2017 года состоялась инаугурация приемника Барака Обамы на посту президента США – Дональда Трампа. Торжество состоялось в районе западного фасада Капитолия. Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель после церемонии вылетели на вертолете из Вашингтона.