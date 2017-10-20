В Афганистане произошел второй за сутки теракт в мечети

Погибли не менее 10 человек

В Афганистане произошел новый теракт. На этот раз террорист-смертник взорвал бомбу в шиитской мечети в центральной провинции Гур. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Al Jazeera.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда верующие находились в мечети. В результате нападения убиты не менее 10 человек.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападения, но недавно подобные теракты в шиитских мечетях совершили члены "Исламского государства".

Ранее сегодня в столице Афганистана Кабуле террорист-смертник в мечети привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли не менее 30 человек.