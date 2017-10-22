В Италии начался референдум о расширении прав двух регионов

В воскресенье, 22 октября, в итальянских регионах Ломбардия и Венето стартовал референдум о расширении прав автономий Ломбардии и Венето.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ANSA.

Эти референдумы не имеют юридической силы и потому получили разрешение Конституционного суда. Лидеры регионов хотят больше полномочий для местной власти в таких сферах, как безопасность, миграция, образование и окружающая среда.

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На референдум вынесен вопрос: "Хотите ли вы, чтобы ваш регион получил дополнительные формы автономии?" При этом ни один из регионов не будет рассматривать вопрос отделения от Италии, а лишь выразит мнение относительно расширения полномочий местных органов власти.

Отметим, Ломбардия и Венето являются двумя самыми богатыми регионами Италии, которые производят 20% и 10% общего ВВП страны. Каждый из регионов платит в Рим больше, чем получает в инвестициях и услугах. Налогоплательщики в Северной Италии жалуются, что избыточная часть их доходов идет в центральное правительство, которое тратит их в более бедных регионах на юге.

Напомним, Берлускони заявил о возвращении в политику с проевропейской программой.