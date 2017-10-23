Журналистка "Эха Москвы" находится в коме

Раненая журналистка Татьяна Фельгенгауэр после операции введена в искусственную кому.

Также она подключена к аппарату вентиляции легких.

Об этом сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Врачи сообщили, что ножевой удар был серьезный, Татьяна сейчас находится в искусственной коме и на вентиляции легких", – отметил Венедиктов.

Также он сообщил, что она пробудет в таком состоянии до завтрашнего дня.

"Завтра врачи будут решать, какое лечение к ней применять и насколько серьезны последствия нанесенных ей травм", - добавил Венедиктов.

Ранее поступала информация, что журналистка была прооперирована и перемещена в палату. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Напомним, убийца гитариста "Любэ" приговорен к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы.